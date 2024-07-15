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Массовое отравление в лагере: Более двух десятков детей госпитализированы в Крыму

Массовое отравление в лагере: Более двух десятков детей госпитализированы в Крыму

В Крыму после отравления в детском лагере госпитализированы 26 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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