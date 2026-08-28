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Татар-информ

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Две выставки пройдут в Казани в рамках Строительной недели БРИКС

Две выставки пройдут в Казани в рамках Строительной недели БРИКС

Две тематические выставки пройдут в Казани в рамках Строительной недели БРИКС, которая состоится 10–13 ноября в международном выставочном центре «Казань Экспо».

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