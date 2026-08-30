"Единая Россия" усилит защиту медиков, ужесточив наказания

Партия "Единая Россия" выступила за усиление правовой защиты медиков. Координатор программы Бадма Башанкаев подчеркнул необходимость ужесточения наказания за нападения на врачей и фельдшеров и повышения безопасности их рабочих мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шевцов: контроль ...
- Г Передозировка "Се...
- Д Передозировка "Се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым