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Царьград

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"Единая Россия" усилит защиту медиков, ужесточив наказания

"Единая Россия" усилит защиту медиков, ужесточив наказания

Партия "Единая Россия" выступила за усиление правовой защиты медиков. Координатор программы Бадма Башанкаев подчеркнул необходимость ужесточения наказания за нападения на врачей и фельдшеров и повышения безопасности их рабочих мест.

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