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«Торонто» провел церемонию в честь Сальминга перед матчем с «Ванкувером». Киф собрал стартовую пятерку из шведов

«Торонто» провел церемонию в честь Сальминга перед матчем с «Ванкувером». Киф собрал стартовую пятерку из шведов

«Торонто» провел церемонию в честь Берье Сальминга перед матчем с «Ванкувером».  Минувшим летом 71-летний член Зала хоккейной славы сообщил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз.

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