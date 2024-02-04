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Регион 29

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Архангельская Детская поликлиника празднует свой полувековой юбилей

История главной детской медицинской организации областного центра началась 4 февраля 1974 года, когда поликлиническое отделение было выделено из состава городской клинической больницы и получило собственное зданиеИстория главной детской медицинской организации областного центра началась 4 февраля 1974 года, когда поликлиническое отделение было выделено из состава городской клинической больницы и получило собственное здание— Детское здравоохранение всегда являлось особенным направлением, где ….

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