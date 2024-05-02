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Пеп скучает по Гюндогану. «Ман Сити» жалеет, что не продлил контракт с игроком (Mundo Deportivo)

53-летнему специалисту не хватает влияния и качества игры немецкого полузащитника. Английский клуб сожалеет, что не настоял на продлении контракта с футболистом, сообщает Mundo Deportivo.

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