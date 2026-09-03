FIS одобрила проведение чемпионатов мира по лыжам и сноуборду чаще

Совет FIS увеличил частоту чемпионатов мира, начиная с 2032 года. Соревнования будут проходить в нечетные и четные годы, не совпадающие с Олимпиадами.
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