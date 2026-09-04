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Слуцкий: Трамп осадил европейскую партию войны заявлением о России

Слуцкий: Трамп осадил европейскую партию войны заявлением о России

Президент США Дональд Трамп, говоря об отсутствии у России планов нападать на страны НАТО, осадил европейскую партию войны и продемонстрировал отказ Вашингтона от «парада солидарности» в Европе с провокацией Берлина.

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