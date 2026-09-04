Президент США Дональд Трамп, говоря об отсутствии у России планов нападать на страны НАТО, осадил европейскую партию войны и продемонстрировал отказ Вашингтона от «парада солидарности» в Европе с провокацией Берлина.
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