Бактериофаги: будущее антибиотиков или их замена? Ольга ВайленкоСовременная медицина сталкивается с серьезной проблемой: антибиотики, которые когда-то были спасением для миллионов людей, теряют свою эффективность из-за устойчивости бактерий.
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