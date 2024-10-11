Бактериофаги: будущее антибиотиков или их замена? Ольга ВайленкоСовременная медицина сталкивается с серьезной проблемой: антибиотики, которые когда-то были спасением для миллионов людей, теряют свою эффективность из-за устойчивости бактерий.