Глава NASA: Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году

NASA планирует высадку астронавтов на Марсе к 2040 году. Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон (Bill Nelson) в своем обращении после опубликования правительством США проекта бюджета на 2023 финансовый год.