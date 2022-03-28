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Глава NASA: Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году

Глава NASA: Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году

NASA планирует высадку астронавтов на Марсе к 2040 году. Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон (Bill Nelson) в своем обращении после опубликования правительством США проекта бюджета на 2023 финансовый год.

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