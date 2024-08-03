Невролог Мартынов назвал факторы риска развития болезни Альцгеймера

Врач-невролог Владимир Мартынов заявил, что в группе риска развития болезни Альцгеймера находятся больные диабетом, дислипидемией, гипертонической болезнью, а также люди, злоупотребляющие курением и алкоголем.
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