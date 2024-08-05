Шлезвиг-гольштейнская война 1864 года и ее политические последствия В течение ХХ столетия шлезвиг-гольштейнский вопрос дважды становился причиной военных конфликтов в Европе.
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Шлезвиг-гольштейнская война 1864 года и ее политические последствия В течение ХХ столетия шлезвиг-гольштейнский вопрос дважды становился причиной военных конфликтов в Европе.
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