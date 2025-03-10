В Московском районе Петербурга на два года закроют движение по Краснопутиловской улице

Ограничения ввели до 1 октября 2027 года В Московском районе Санкт-Петербурга закроют движение по боковому проезду Краснопутиловской улицы с 11 марта 2025 года по 1 октября 2027 года из-за работ по размещению временного ограждения, сообщили в ГАТИ.