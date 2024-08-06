Главе ведомства будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Томской области

В сети Интернет опубликовано обращение к Председателю СК России жителей микрорайона «Зеленые горки» Томской области, в котором они сообщили, что более пяти лет назад во время застройки образовался большой провал почвы, который не был заасфальтирован.
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