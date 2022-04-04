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"Зеленый курс" на помойку истории

"Зеленый курс" на помойку истории

"Зеленый курс" на помойку историиНа фоне российской спецоперации на Украине и роста цен на энергоносители президент США Джо Байден пытается убедить страны ЕС покупать американский сжиженный газ и убедить ОПЕК ослабить ограничения на добычу нефти.

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