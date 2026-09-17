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Крымская газета

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18 сентября: какой сегодня день

18 сентября: какой сегодня день

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды. Этот экологический праздник стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомлённости общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

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