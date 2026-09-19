Первый смартфон с частотой 165 Гц во всех приложениях и до 185 Гц в играх, 100-ваттной зарядкой и аккумулятором на 9000 мА•ч. OnePlus 16 получил одобрение для выхода

Новый смартфон уже прошёл обязательную сертификацию в Китае, а утечки обещают 200-мегапиксельную камеру OnePlus 16 с номером модели PYB110 прошёл китайскую сертификацию 3C, подтвердив поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.
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