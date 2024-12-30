Стартом переговоров по Украине будет фиксация нынешнего положения дел и утраты территорий. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагнадирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».