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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью про 6-очковое отставание от «Барселоны»: «Если «Реал» оставят в покое и позволят конкурировать на равных – впереди долгий путь. Не хочу думать, что все спланировано»

Жозе Моуринью считает, что «Реалу» мешают судьи. Сегодня мадридцы уступили «Атлетико» в столичном дерби (1:2) и теперь отстают от «Барселоны» на 6 очков.

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