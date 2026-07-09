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Мёд защитил клетки кожи от ультрафиолета и признаков раннего старения

Мёд защитил клетки кожи от ультрафиолета и признаков раннего старения

Учёные Университета Сассари (Италия) под руководством профессора Маргариты Майоли (Margherita Maioli) продемонстрировали, что многоцветковый мёд при концентрации 1% эффективно защищает клетки кожи от стресса, вызванного ультрафиолетовым излучением, и замедляет процессы клеточного старения.

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