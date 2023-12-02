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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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«Началось! Россияне прут на Купянск. Есть два прорыва. ВСУ накрывают кассетными бомбами»

«Началось! Россияне прут на Купянск. Есть два прорыва. ВСУ накрывают кассетными бомбами»

Что на самом деле происходит на северо-восточном фронте Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС К утру 1 декабря на Купянском участке южнее Лимана Первого российские войска закрепились в лесном массиве и продолжают наступать в районе Синьковки.

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