«Началось! Россияне прут на Купянск. Есть два прорыва. ВСУ накрывают кассетными бомбами»

Что на самом деле происходит на северо-восточном фронте Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС К утру 1 декабря на Купянском участке южнее Лимана Первого российские войска закрепились в лесном массиве и продолжают наступать в районе Синьковки.