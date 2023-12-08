В Иркутской области рабочие отравились неизвестной жидкостью

В Иркутской области во время застолья вахтовики выпили неизвестную жидкость, так как у них закончились спиртные напитки, в результате двое из них скончались, трое находятся под наблюдением врачей, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
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