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Царьград

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Дональд Трамп предлагает Троя Майнка на пост министра ВВС США

Дональд Трамп предлагает Троя Майнка на пост министра ВВС США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка на пост министра ВВС. Майник, обладающий значительным опытом в Пентагоне, готов помочь в реализации оборонной стратегии новой администрации США.

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