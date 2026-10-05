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Флавиу Болсонару опередил Лулу и вышел во второй тур президентских выборов

Флавиу Болсонару опередил Лулу и вышел во второй тур президентских выборов

Флавиу Болсонару опередил Лулу в первом туре президентских выборов в Бразилии: 47,04% против 45,15% после обработки почти всех результатов.

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