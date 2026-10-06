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Газета.ру

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Аршавин заявил, что "Золотой мяч" по итогам 2026 года заслужил Лионель Месси

Аршавин заявил, что "Золотой мяч" по итогам 2026 года заслужил Лионель Месси

Занявший шестое место в списке номинантов на «Золотой мяч-2008» российский нападающий Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» заявил, что в 2026 году главную индивидуальную награду в мировом футболе заслужил аргентинец Лионель Месси.

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