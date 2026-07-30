Глава ведомства поручил доложить по информации об уничтожении природного объекта культурного наследия в Ленинградской области

В сюжете новостной программы жители города Колтуши Ленинградской области просят Председателя Следственного комитета России вмешаться в ситуацию с добычей песка и уничтожением природного объекта культурного наследия.
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