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Владимир Корнилов: Как украинцы учились взрывать памятники: история зарождения варварской традиции

Владимир Корнилов: Как украинцы учились взрывать памятники: история зарождения варварской традиции

Мы уже привыкли к тому, что украинские наци самозабвенно воюют с памятниками. А знаете ли вы, что эта их варварская традиция зародилась ровно 120 лет тому назад в Харькове? Да-да, 31 октября 1904 года (по новому стилю — 13 ноября) свидомит Мыкола Михновский, осевший к тому времени в Харькове, попытался взорвать тамошний памятник Пушкину, открытый за несколько месяцев до того.

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