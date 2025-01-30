Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Егорова
    Одесса - русский город с великой историей! Нужно поскорее очистить ее от укронациков, осквернивших эту святую землю!Кох: Украина долж...
  • Вячеслав Смирнов
    "а я родилась от своих родителей".Замолчите,вы давно прокололись на сайтах Мир тесен.Вы старый антисоветчик и вы мужч...«Мы их освободили...
  • Евгений Бут
    Понятно! Хорошая информация!Белоусов взял кур...

Чья-то девочка на полу и плов: Москвичка не может заселиться в свою квартиру за 8 млн

Чья-то девочка на полу и плов: Москвичка не может заселиться в свою квартиру за 8 млн

Русские правила Татьяна купила новую квартиру в ЖК «Ильинские луга» от компании ПИК, но квартиру заселили совсем другие люди, которые не хотят покидать обжитую квартиру-кишлак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Опять Подмосковный кишлак на марше. Господин губернатор Воробьев, ты губернатор или член таджикской диаспоры? Что, в этой ситуации у тебя не хватает полномочий наказать зарвавшихся иностранцев-засранцев? Или твои службы уже оформляют эту квартиру среднеазиатам  в качестве подарка?  А не пора ли тебе  отправиться в &quot;Матросскую тишину&quot;? Там, говорят, в многолетней тишине мозги быстрее становятся на место.
Ответить
12 час.
Ника
Чего ждут жители Подмосковья? Давно уже пора петицию подготовить, чтобы Воробьева и Ко отправить куда подальше.
Ответить
10 час.
наверх