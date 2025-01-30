Русские правила Татьяна купила новую квартиру в ЖК «Ильинские луга» от компании ПИК, но квартиру заселили совсем другие люди, которые не хотят покидать обжитую квартиру-кишлак.
Чья-то девочка на полу и плов: Москвичка не может заселиться в свою квартиру за 8 млн
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Опять Подмосковный кишлак на марше. Господин губернатор Воробьев, ты губернатор или член таджикской диаспоры? Что, в этой ситуации у тебя не хватает полномочий наказать зарвавшихся иностранцев-засранцев? Или твои службы уже оформляют эту квартиру среднеазиатам в качестве подарка? А не пора ли тебе отправиться в "Матросскую тишину"? Там, говорят, в многолетней тишине мозги быстрее становятся на место.
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12 час.
Ника
Чего ждут жители Подмосковья? Давно уже пора петицию подготовить, чтобы Воробьева и Ко отправить куда подальше.
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10 час.
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