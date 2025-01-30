Чья-то девочка на полу и плов: Москвичка не может заселиться в свою квартиру за 8 млн

АС

Александр Сысоев

Опять Подмосковный кишлак на марше. Господин губернатор Воробьев, ты губернатор или член таджикской диаспоры? Что, в этой ситуации у тебя не хватает полномочий наказать зарвавшихся иностранцев-засранцев? Или твои службы уже оформляют эту квартиру среднеазиатам в качестве подарка? А не пора ли тебе отправиться в "Матросскую тишину"? Там, говорят, в многолетней тишине мозги быстрее становятся на место.