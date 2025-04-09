Ефремова поймали за отмечанием освобождения

Михаил Ефремов отметил освобождение ужином из доставкиСтало известно, что ест артист на ужинФото: открытые источникиОсвободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов устроил скромный праздничный ужин с доставкой еды.
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