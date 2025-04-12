Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как приготовить стейк в кастрюле. Показываем: будет не хуже чем в стейк-хаусе

Как приготовить стейк в кастрюле. Показываем: будет не хуже чем в стейк-хаусе

Все больше людей открывают для себя нестандартный способ жарки стейка — в масле. Этот метод превращает мясо в нечто по-настоящему нежное и ароматное, а сама жарка прямо в кастрюле придает стейку особую сочность и насыщенность вкуса.

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