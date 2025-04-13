Теперь понятно, почему россияне любят Geely Monjaro и Li Auto L7.  Geely и «Лисян» — самые интересные китайские авто по потребительским свойствам в РФ по данным опроса «Автостата»

Согласно опросу, проведенному «Автостатом», китайские бренды Geely и Lixiang (Li Auto) признаны наиболее привлекательными по соотношению «цена/потребительские свойства» в массовом и премиальном сегментах соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии