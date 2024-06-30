МО РФ: ПВО уничтожили БПЛА в Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей.