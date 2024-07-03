Троим братьям Ащеуловым запросили по 18 лет лишения свободы по делу о госизмене

Прокуратура попросила Второй Западный окружной военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова по 18 лет лишения свободы каждому по уголовному делe о совершении государственной измены.
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