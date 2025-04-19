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Джон Холлинджер: «Уорриорс» пройдут «Рокетс» в 6 матчах»

«Рокетс» и «Уорриорз» провели пять матчей в этом сезоне, и «Уорриорз» выиграли три из них. Но последняя встреча, пожалуй, лучше всего демонстрирует, как будет выглядеть плей-офф: смертельная схватка в стиле «Mortal Kombat» в Сан-Франциско, которую «Хьюстон» взял со счетом 106:96.

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