Появилась возможность отправлять автовладельцам анонимные сообщения в «Госуслугах» о проблемах с их машинами на дороге

На портале «Госуслуги» появилась возможность анонимно сообщить владельцу автомобиля, что машина мешает проезду или сработала сигнализация.
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