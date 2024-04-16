Китай предложил России разом перекрыть импорт США, но Москву не устроили условия

АндрейБорков

Как можно согласиться с Китаем? Как можно перестать поставлять ВРАГУ уран, нефть и топливо, сырье для промышленности? Ни как нельзя! Все это очень напоминает 1-ю Мировую, когда барыги были сами по себе, а Антанта воевала с Тройственным Союзом, люди на фронтах гибли, а промышленники и банкиры барыши гребли ковшами экскаваторов! Вспомните произведение В.С. Пикуля "Честь имею", когда разведчик-нелегал, офицер Генштаба Российской Империи был раскрыт конразведкой Германии и вернулся в Россию. Не помните как он в Россию вернулся? А вернулся он на ЭКСПРЕССЕ С ТЮЛЬПАНАМИ! Через воюющую Европу, через позиции войск и фронтов экспресс из Голландии РЕГУЛЯРНО ПО РАСПИСАНИЮ возил тюльпаны в Петроград! Сейчас примерно так же, бабло это бабло, а война это война. По этому и нет договоренности с китайцами.