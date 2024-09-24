Алаудинов сообщил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одну единицу автотранспорта, один миномет и пикап с десантом ВСУ на Суджанском направлении в Курской области РФ.
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