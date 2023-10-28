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Четыре тысячи женщин из Кузбасса получили «удобную работу»

Четыре тысячи женщин из Кузбасса получили «удобную работу»

Около четырех тысяч жительниц Кузбасса смогли трудоустроиться благодаря проекту «Удобная работа».Женщинам из Кузбасса теперь намного проще найти не только хорошо оплачиваемую, но и удобную во всем смыслах работу.

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