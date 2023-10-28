Четыре тысячи женщин из Кузбасса получили «удобную работу»

Около четырех тысяч жительниц Кузбасса смогли трудоустроиться благодаря проекту «Удобная работа».Женщинам из Кузбасса теперь намного проще найти не только хорошо оплачиваемую, но и удобную во всем смыслах работу.
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