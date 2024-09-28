Чувашия выделит свыше 400 млн рублей на поддержку больниц

Отмечается, что источником средств станет резервный фонд правительства Чувашии. Всего поддержка затронет 16 учреждений в Алатырском, Канашском, Чебоксарском, Аликовском, Вурнарском, Козловском, Красночетайском и Мариинско-Посадском округах.
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