На Кубани столкнулись три грузовика, водителя доставали из раздавленной кабины при помощи спецтехники

На Кубани столкнулись три грузовика, водителя доставали из раздавленной кабины при помощи спецтехникиКрупное ДТП с участием трех грузовиков произошло накануне в Тихорецком районе на трассе Р-217 «Кавказ».
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