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Живая Кубань

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На Кубани столкнулись три грузовика, водителя доставали из раздавленной кабины при помощи спецтехники

На Кубани столкнулись три грузовика, водителя доставали из раздавленной кабины при помощи спецтехники

На Кубани столкнулись три грузовика, водителя доставали из раздавленной кабины при помощи спецтехникиКрупное ДТП с участием трех грузовиков произошло накануне в Тихорецком районе на трассе Р-217 «Кавказ».

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