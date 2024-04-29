Во Франции заявили об отчаянном поступке ВСУ

Буна: ВСУ бросили в бой тероборону из-за угрозы прорыва прорыва под Авдеевкой Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены бросить в бой бывшие подразделения территориальной обороны из-за угрозы прорыва под Авдеевкой.
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