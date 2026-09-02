Россия систематически снимает торговые барьеры со странами Юго-Восточной Азии

www.globallookpress.com/Oliver Berg/dpa Упрощение ведения бизнеса и снятие торговых барьеров между Россией и странами АСЕАН – это сложный, но системный процесс, который уже дает конкретные результаты, включая доступ российской мясной и молочной продукции на рынки Юго-Восточной Азии.