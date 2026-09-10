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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар устроил перепалку с фанатами «Атлетико Минейро»: «Без колена я играю лучше всей вашей команды»

Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро» во время матча 1/4 финала  Копа Судамерикана (2:0).

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