Как купить автомобиль в лизинг онлайн: видеоинструкция

Компания АО ВТБ Лизинг подготовила видеоинструкцию о том, как с помощью онлайн-сервиса «Цифровой автолизинг» легко найти и за несколько шагов оформить интересующий автомобиль в лизинг без посещения офиса лизинговой компании и бумажной рутины.