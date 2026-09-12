Прогноз погоды в Крыму на 12 сентября ☀️ В Симферополе +28 и ясно В Севастополе +26 и ясно В Евпатории +26 и ясно В Черноморском +26 и ясно В Джанкое +29 и ясно В Ялте +27 и ясно В Алуште +26 и ясно В Керчи +26 и ясно В Армянске +28 и ясно В Красноперекопске +29 и ясно В Бахчисарае +27 и ясно В Феодосии +25 и ясно В Судаке +26 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.