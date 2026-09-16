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Царьград

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Ким Кардашьян выиграла 1 евро в деле о парижском ограблении

Ким Кардашьян выиграла 1 евро в деле о парижском ограблении

Суд в Париже присудил Ким Кардашьян символическую компенсацию в 1 евро за ограбление в 2016 году. Преступники, среди которых 69-летний Аомар Айт Кедаш, украли её драгоценности на 10 млн евро.

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