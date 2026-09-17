Лечо с медом

Во всех источниках по болгарской кухне (хотя, правильнее это блюдо отнести к балканской кухне, т. к. его готовят не только в Болгарии) указывается, что лечо варится минимум полчаса.
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