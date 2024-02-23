Сказала прямо со сцены: Вера Брежнева обратилась к Меладзе после развода с ним

Вера Брежнева обратилась к Меладзе со сцены на концерте в Баку.Певица Вера Брежнева, два года назад покинувшая Россию, во время концерта, проходившего в Баку, обратилась к своему бывшему супругу Константину Меладзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии