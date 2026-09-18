В Тульской области на выборах работает Штаб общественного наблюдения

В первый день голосования в Тульской области работали обученные общественные наблюдатели, велось круглосуточное видеонаблюдение за избирательными участками, на некоторых из них проходили культурные программы и мастер-классы.
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