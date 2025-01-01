В этом году выяснилось, что самая богатая семья России весьма неприметна. Возможно, потому, что состояние сколочено незаконным путём.
А вот и самая богатая семья в России: Наворовано так, что поверить было сложно
Комментарии
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АП
Александр Плешков
а что с остальными губернаторами
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12 час.
тн
татьяна неструева
нищая грязная челябинская область . а губер триллионщик это похоз Кремлю . власти и лично президенту . если у него воруют вагонами
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8 час.
Maxim
Столько в чемодане не вывезешь, значит, надо нитку тянуть - кто помогал захватить активы, это - чины минимущества, кто вывозил из страны - это банкиры, ко всем применить ту же процедуру: арест / конфискат, включая сродников..
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1 час.
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