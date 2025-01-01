А вот и самая богатая семья в России: Наворовано так, что поверить было сложно

нищая грязная челябинская область . а губер триллионщик это похоз Кремлю . власти и лично президенту . если у него воруют вагонами

Maxim

Столько в чемодане не вывезешь, значит, надо нитку тянуть - кто помогал захватить активы, это - чины минимущества, кто вывозил из страны - это банкиры, ко всем применить ту же процедуру: арест / конфискат, включая сродников..